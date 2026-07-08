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Иран атаковал военные базы США

КСИР заявил об ударах по 85 объектам США в Бахрейне и Кувейте.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетно-беспилотных ударов по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. Об этом 8 июля сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.

По данным КСИР, удары наносились совместно военно-морскими и аэрокосмическими силами. Целями стали объекты в порту Салман, пятом военно-морском районе Бахрейна, а также авиабаза Али-ас-Салем в Кувейте. В ходе операции сбит американский беспилотник MQ-9, который пытался вмешаться в проведение атаки. Силы ПВО Кувейта обеспечили перехват ракет и дронов.

«Военно-морские и аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в рамках совместной ракетно-беспилотной операции нанесли удары по 85 ключевым объектам военной инфраструктуры США в порту Салман, пятом военно-морском районе Бахрейна и на авиабазе Али-ас-Салем в Кувейте», — уточняется в Telegram-канале.

КСИР неоднократно угрожал нанести удары по американским объектам в регионе в ответ на действия США в Персидском заливе. Конфликт между Ираном и США в последние месяцы обострился на фоне инцидентов с судами в Ормузском проливе. Telegram-каналы публикуют видео с места событий, официальные лица США пока не комментировали заявления КСИР. В Пентагоне заявляли о готовности защищать свои объекты в регионе.

Силы ПВО Кувейта успешно обеспечили перехват ракет и дронов.

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