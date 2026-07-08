Иран атаковал военные базы США

КСИР неоднократно угрожал нанести удары по американским объектам в регионе в ответ на действия США в Персидском заливе. Конфликт между Ираном и США в последние месяцы обострился на фоне инцидентов с судами в Ормузском проливе. Telegram-каналы публикуют видео с места событий, официальные лица США пока не комментировали заявления КСИР. В Пентагоне заявляли о готовности защищать свои объекты в регионе.