94% уголовных дел — онлайн: чем Казахстан удивил делегацию ОАЭ

В центре переговоров — экстрадиция преступников, цифровизация правосудия, защита прав человека и обмен современными технологиями в сфере правопорядка, передает DKNews.kz.
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов провел в Астане встречу с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавил заместитель руководителя Судебного департамента Абу-Даби Юсеф Аль Абри.
В переговорах также приняли участие посол ОАЭ в Казахстане Мохамед Саид Альарики, генеральный прокурор Абу-Даби Али Аль Блоши и руководитель Управления судебного надзора Абу-Даби Али Аль Шаер.
Не только экономика: партнерство выходит на новый уровень.
Если раньше Казахстан и ОАЭ в основном развивали сотрудничество в сфере инвестиций и экономики, то сегодня одним из ключевых направлений становится правовая система.
В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что развитие взаимодействия соответствует стратегическому курсу Президента на построение Справедливого Казахстана, укрепление принципов Закона и Порядка, а также всестороннюю защиту прав человека.
Во время встречи казахстанская сторона подробно представила иностранным коллегам основные направления работы органов прокуратуры, а также обсудила дальнейшее развитие сотрудничества в сфере верховенства закона.
Особое внимание стороны уделили вопросам экстрадиции лиц, находящихся в международном розыске.
Этот механизм рассматривается как один из важнейших инструментов обеспечения неотвратимости наказания и защиты интересов граждан обеих стран.
Казахстан показал, как цифровые технологии меняют правосудие.
Одной из главных тем переговоров стала масштабная цифровая трансформация Генеральной прокуратуры Казахстана.
Иностранной делегации представили современные цифровые решения, которые позволяют не только вести учет уголовных дел, но и прогнозировать риски, проводить аналитику и предупреждать правонарушения.
«Сегодня 94% уголовных дел расследуются в электронном формате — от момента регистрации заявления до исполнения приговора. По сути, правосудие полностью уходит в цифру», — заявил глава надзорного ведомства Берик Асылов.
По данным прокуратуры, в электронный формат переведены не только уголовные производства, но и административные процессы, защита бизнеса, рассмотрение обращений граждан и ряд других направлений работы.
Сегодня в системе функционируют семь межведомственных IT-платформ, интегрированных более чем с 300 государственными информационными базами.
Более миллиона звонков мошенников удалось остановить.
Отдельное внимание участники встречи уделили борьбе с телефонным мошенничеством.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, совместно с «Казахтелекомом» был создан Антиколл-центр, который перехватывает звонки телефонных мошенников по всей стране.
За первый год работы системы удалось заблокировать более одного миллиона мошеннических звонков.
В надзорном ведомстве отмечают, что цифровизация и внедрение новых технологий уже оказывают заметное влияние на снижение уровня преступности.
Опыт Казахстана заинтересовал зарубежных партнеров.
В прокуратуре отметили, что казахстанские решения в области цифровизации и использования искусственного интеллекта вызвали большой интерес у представителей ОАЭ.
По итогам встречи стороны подтвердили высокий уровень взаимного доверия и готовность расширять сотрудничество по целому ряду направлений.
Речь идет о выдаче разыскиваемых лиц, оказании правовой помощи по уголовным делам, а также обеспечении защиты инвестиций.
За последние три года Объединенные Арабские Эмираты передали Казахстану 15 человек, находившихся в международном розыске.
«Для преступника в современном мире не остаётся тихих гаваней. И именно на языке верховенства закона и защиты прав человека Казахстан выстраивает диалог со всеми международными партнёрами», — отметил Берик Асылов.
В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что международное сотрудничество будет и дальше развиваться в интересах безопасности граждан, укрепления правопорядка и защиты национальных интересов Казахстана.