Суд в США отказал в переводе россиянина Ольшанского под домашний арест

Олег Ольшанский и Сергей Ивин были арестованы в декабре 2025 года в аэропорту Софии по запросу США. В марте 2026-го россиян выдали американской стороне. Господ Ивина и Ольшанского обвиняют в сговоре с целью обхода санкций США — максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы и штраф до $1 млн каждому. Кроме того, им предъявлено обвинение в сговоре для отмывания денег, по которому предусмотрено до 20 лет лишения свободы и штраф до $500 тыс. Олег Ольшанский находится в тюрьме округа Орандж в штате Флорида.