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Суд в США отказал в переводе россиянина Ольшанского под домашний арест

Федеральный суд США отказался переводить под домашний арест россиянина Олега Ольшанского, несмотря на ходатайства его родственников и посольства России в Вашингтоне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Федеральный суд США отказался переводить под домашний арест россиянина Олега Ольшанского, несмотря на ходатайства его родственников и посольства России в Вашингтоне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В поддержку россиянина направил письмо глава консульского отдела посольства России в США Игорь Гладких. Он заверил, что российская сторона не станет выдавать господину Ольшанскому паспорт до полного завершения уголовного разбирательства, а также не будет способствовать его выезду из США. Однако суд оставил россиянина под стражей.

«Ни одно условие или совокупность условий освобождения не смогут в разумной степени гарантировать явку обвиняемого в суд», — постановил суд.

Олег Ольшанский и Сергей Ивин были арестованы в декабре 2025 года в аэропорту Софии по запросу США. В марте 2026-го россиян выдали американской стороне. Господ Ивина и Ольшанского обвиняют в сговоре с целью обхода санкций США — максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы и штраф до $1 млн каждому. Кроме того, им предъявлено обвинение в сговоре для отмывания денег, по которому предусмотрено до 20 лет лишения свободы и штраф до $500 тыс. Олег Ольшанский находится в тюрьме округа Орандж в штате Флорида.

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