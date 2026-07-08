Медведев жёстко предупредил о последствиях размещения ядерного оружия у границ РФ

Особое внимание китайское издание уделяет заявлению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По оценке Baijiahao, оно стало наиболее жесткой реакцией Москвы на происходящее. Авторы публикации трактуют слова Медведева как предупреждение о том, что государства, на территории которых может появиться ядерное оружие, будут рассматриваться Россией с учетом изменившейся военно-политической обстановки.