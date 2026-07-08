Как отмечают авторы публикации, Финляндия приняла изменения в законодательство, позволяющие ввоз и хранение стратегических вооружений, а в Литве аналогичный законопроект внесен на рассмотрение парламента. По мнению Baijiahao, эти шаги рассматриваются как изменение политики двух государств, имеющих общую границу с Россией.
Особое внимание китайское издание уделяет заявлению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По оценке Baijiahao, оно стало наиболее жесткой реакцией Москвы на происходящее. Авторы публикации трактуют слова Медведева как предупреждение о том, что государства, на территории которых может появиться ядерное оружие, будут рассматриваться Россией с учетом изменившейся военно-политической обстановки.
В публикации также приводится мнение, что возможное размещение подобных вооружений вблизи российских границ способно повысить уровень напряженности в Европе. При этом оценки о «ультиматуме», «Третьей мировой войне» и неизбежных последствиях являются выводами авторов китайского издания, а не установленными фактами.
Baijiahao также высказывает мнение, что российское руководство в последние годы придерживалось сдержанной линии, однако нынешние действия стран НАТО, по оценке авторов публикации, рассматриваются в Москве как повод для более жестких публичных заявлений. Эти выводы отражают позицию китайского издания.
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