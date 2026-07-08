Армия России разнесла завод для производства и хранения ракет ВСУ «‎Фламинго»

Минобороны предупреждало, что Россия усилит удары по Украине в ответ на действия Киева и Запада. В ведомстве подчёркиваи, что наращивание поставок ВСУ беспилотников, ракет и боеприпасов, а также их применение против гражданских объектов на территории РФ будет компенсироваться. Так, в ночь на 6 июля Вооружённые силы России провели массированный удар высокоточным вооружением и ударными БПЛА по объектам ВСУ в Киеве и ряде регионов Украины. Подробности ночной атаки приведены в материале Life.ru.