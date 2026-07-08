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Армия России разнесла завод для производства и хранения ракет ВСУ «‎Фламинго»

Минобороны России доложило о нанесении в ночь на 8 июля группового удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Объекты поразили высокоточным оружием наземного базирования в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре на территории РФ.

Источник: Life.ru

«В результате удара поражены: промышленное предприятие компании “Самсунг-Украина”, на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 “Фламинго”» цех по сборке БПЛА большой и средней дальности", — перечислили уничтоженные цели в МО РФ.

Минобороны предупреждало, что Россия усилит удары по Украине в ответ на действия Киева и Запада. В ведомстве подчёркиваи, что наращивание поставок ВСУ беспилотников, ракет и боеприпасов, а также их применение против гражданских объектов на территории РФ будет компенсироваться. Так, в ночь на 6 июля Вооружённые силы России провели массированный удар высокоточным вооружением и ударными БПЛА по объектам ВСУ в Киеве и ряде регионов Украины. Подробности ночной атаки приведены в материале Life.ru.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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