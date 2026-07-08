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КСИР сообщил об ударах по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что атаковал ракетами и дронами 85 военных объектов США в странах Ближнего Востока.

Источник: РБК

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что атаковал ракетами и дронами 85 военных объектов США в странах Ближнего Востока.

В КСИР утверждают, что удары были нанесены по авиабазе Али-ас-Салем в Кувейте и базе 5-го флота ВМС США в порту Бахрейна Салман.

Материал дополняется.

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