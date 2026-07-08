Токаев подписал указ о назначении зампредседателя Народного совета Казахстана

АСТАНА, 8 июл — Sputnik. Токаев назначил зампредседателя нового консультативного органа Народный совет (Халық Кеңесі), сообщает Акорда.
Им стал Канатбек Жайсанбаев. Ранее он занимал должность заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента.
«Указом Главы государства Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заместителем Председателя Қазақстан Халық Кеңесі — руководителем Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі, он освобожден от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении.
Имя главы Народного совета станет известно позже — он избирается членами Совета на четыре года.
Новый орган соединит в себе функции Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая. Совет наделяется полномочиями по разработке предложений по основным направлениям внутренней политики, внесению законопроектов в Курултай (новый однопалатный парламент).
Также он сможет выдвигать инициативы о проведении всенародного референдума, а также обеспечит диалог между государством и гражданским обществом. Высшим органом Народного совета станет Сессия, принимающая решения по ключевым вопросам.