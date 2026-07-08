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Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам ВПК в Киеве

Удары были нанесены по предприятию компании «САМСУНГ-УКРАИНА», производящему комплектующие для ракет «Фламинго», а также по цеху по сборке беспилотников в ответ на атаки Киева на российскую гражданскую инфраструктуру.

Источник: РБК

Вооруженные силы России в ночь на 8 июля нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, сообщило в «Максе» Минобороны.

«В результате удара поражены промышленное предприятие компании “САМСУНГ-УКРАИНА”, на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 “Фламинго”; цех по сборке БПЛА большой и средней дальности», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что удар наносился в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру на территории России.

Минувшей ночью мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о пожарах в Деснянском и Святошинском районах Киева. О взрывах писали «Страна.ua» и «Суспiльне». Городская военная администрация Одеccы сообщала о взрыве и пожаре на территории производственного предприятия.

Накануне Минобороны сообщило о нанесении ударов по портовой инфраструктуре, энергетическим объектам и логистическим центрам, которые использовались ВСУ.

По данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 144 районах. К ударам также привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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