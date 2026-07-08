Прокуратура Парижа готовит обвинения парагвайскому сенатору за оскорбление Мбаппе

В ответ Мбаппе назвал Селесту Амарилью «презренной женщиной, недостойной своего положения». Футболиста поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а МИД Парагвая «выразило сожаление и отвергло» высказывания сенатора. Селеста Амарилья хоть и удалила скандальные высказывания, но опубликовала открытое письмо в адрес Мбаппе, в котором потребовала от футболиста извинений, обвинила его в «гендерном насилии» из-за высказываний о ней и пригрозила судебным иском, если он не откажется от своих комментариев.