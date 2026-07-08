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Прокуратура Парижа готовит обвинения парагвайскому сенатору за оскорбление Мбаппе

Прокуратура Парижа начала расследование по фактам расистских высказываний сенатора из Парагвая Селесты Амарильи в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Как сообщает The Guardian, поводом стала жалоба Французской футбольной федерации в национальное подразделение по борьбе с ненавистью в интернете. Власти рассматривают вопрос о предъявлении сенатору обвинения в совершении тяжкого публичного оскорбления или подстрекательстве к ненависти или насилию.

Прокуратура Парижа начала расследование по фактам расистских высказываний сенатора из Парагвая Селесты Амарильи в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Как сообщает The Guardian, поводом стала жалоба Французской футбольной федерации в национальное подразделение по борьбе с ненавистью в интернете. Власти рассматривают вопрос о предъявлении сенатору обвинения в совершении тяжкого публичного оскорбления или подстрекательстве к ненависти или насилию.

В заявлении, опубликованном 7 июля, прокуратура Парижа уточняет, что «высказывания предположительно были сделаны из-за фактического или предполагаемого происхождения, этнической принадлежности, национальности, расы или религии жертвы». Отмечается, что за эти правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штрафа в размере €45 тыс.

Парагвайский сенатор опубликовала в социальных сетях серию оскорбительных высказываний в адрес Мбаппе после поражения сборной Парагвая от Франции в ⅛ финала чемпионата мира. Она назвала футболиста «высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом». Госпожа Амарилья также посчитала оскорбительным отказ Мбаппе пожать руку вратарю парагвайской сборной, когда игра закончилась.

В ответ Мбаппе назвал Селесту Амарилью «презренной женщиной, недостойной своего положения». Футболиста поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а МИД Парагвая «выразило сожаление и отвергло» высказывания сенатора. Селеста Амарилья хоть и удалила скандальные высказывания, но опубликовала открытое письмо в адрес Мбаппе, в котором потребовала от футболиста извинений, обвинила его в «гендерном насилии» из-за высказываний о ней и пригрозила судебным иском, если он не откажется от своих комментариев.

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