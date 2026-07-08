Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президента Финляндии предупредили о возможном конфликте с Трампом

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что НАТО одобряет удары по российской территории.

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что НАТО одобряет удары по российской территории.

Христофору выразил мнение, что после подобных высказываний Стубб рискует столкнуться с конфликтом с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что финский лидер искренне верит в собственную ложь, убеждая себя, что Украина сейчас побеждает на поле боя. По мнению журналиста, Стубб попытается надавить на Трампа, что неизбежно вызовет жесткую ответную реакцию и удар по Украине.

«Трамп не простит», — заявил Христофору.

Журналист также считает, что финский президент работает на публику, стараясь создать иллюзию победы Киева и замаскировать последствия российских ударов.

Напомним, ранее Александр Стубб утверждал, что все лидеры стран НАТО поддерживают нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) вглубь территории России. С его слов, государства-члены альянса также полностью выступают за усиление давления на Москву и продолжение военных поставок Киеву.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше