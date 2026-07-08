Христофору выразил мнение, что после подобных высказываний Стубб рискует столкнуться с конфликтом с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что финский лидер искренне верит в собственную ложь, убеждая себя, что Украина сейчас побеждает на поле боя. По мнению журналиста, Стубб попытается надавить на Трампа, что неизбежно вызовет жесткую ответную реакцию и удар по Украине.