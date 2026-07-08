Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что НАТО одобряет удары по российской территории.
Христофору выразил мнение, что после подобных высказываний Стубб рискует столкнуться с конфликтом с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что финский лидер искренне верит в собственную ложь, убеждая себя, что Украина сейчас побеждает на поле боя. По мнению журналиста, Стубб попытается надавить на Трампа, что неизбежно вызовет жесткую ответную реакцию и удар по Украине.
«Трамп не простит», — заявил Христофору.
Журналист также считает, что финский президент работает на публику, стараясь создать иллюзию победы Киева и замаскировать последствия российских ударов.
Напомним, ранее Александр Стубб утверждал, что все лидеры стран НАТО поддерживают нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) вглубь территории России. С его слов, государства-члены альянса также полностью выступают за усиление давления на Москву и продолжение военных поставок Киеву.
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