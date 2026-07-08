Талгат Алдыбергенов освобожден от должности главы КТЖ

«Решением единственного акционера прекращены полномочия председателя правления акционерного общества “НК “Қазақстан темір жолы” Талгата Сагиевича Алдыбергенова”, — говорится в сообщении в среду.
Эту должность он занимал с июля 2025 года.
Астана. 8 июля. КазТАГ — Полномочия председателя правления АО «НК “Қазақстан темір жолы” Талгат Алдыбергенов прекращены решением фонда “Самрук-Қазына”, сообщает пресс-служба фонда.
«Решением единственного акционера прекращены полномочия председателя правления акционерного общества “НК “Қазақстан темір жолы” Талгата Сагиевича Алдыбергенова”, — говорится в сообщении в среду.
Эту должность он занимал с июля 2025 года.