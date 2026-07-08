Российские войска парализовали маршруты ВСУ под Херсоном

«Наши военные держат под огневым воздействием маршруты противника на правом берегу», — сказал он.
По словам губернатора, техника противника не может проехать, например, по трассе Херсон — Николаев. Огневой контроль — это когда движение полностью парализовано, а дорога становится смертельной для врага.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по портам, энергообъектам и логистическим центрам ВСУ. Работали авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия — всего по 144 районам. В их числе — места дислокации украинских подразделений и базы иностранных наёмников.
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