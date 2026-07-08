Павлодарку оштрафовали на 735 тыс. тенге за двойное гражданство

В качестве примера в полиции привели жительницу Павлодара. Она была гражданкой Казахстана, но в 2022 году приняла гражданство Российской Федерации и получила российский паспорт. Однако она скрыла этот факт и продолжала пользоваться казахстанскими документами. Сотрудники миграционной службы привлекли ее к административной ответственности и оштрафовали на 735 250 тенге.