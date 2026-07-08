Павлодарку оштрафовали на 735 тыс. тенге за двойное гражданство

За шесть месяцев в Павлодарской области зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан у 332 лиц. Из них 328 самостоятельно сообщили о наличии гражданства другого государства.
Начальник миграционной службы Департамента полиции Павлодарской области Канат Сартов рассказал, что за использование казахстанских документов лицами с гражданством других государств выявлены 12 граждан. Еще 18 нарушителей привлечены к ответственности за несообщение в установленные сроки о приобретении гражданства другого государства.
В качестве примера в полиции привели жительницу Павлодара. Она была гражданкой Казахстана, но в 2022 году приняла гражданство Российской Федерации и получила российский паспорт. Однако она скрыла этот факт и продолжала пользоваться казахстанскими документами. Сотрудники миграционной службы привлекли ее к административной ответственности и оштрафовали на 735 250 тенге.