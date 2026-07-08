Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Павлодарку оштрафовали на 735 тыс. тенге за двойное гражданство

Жительницу Павлодара наказали за двойное гражданство — женщине назначили штраф на сумму 735 250 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

За шесть месяцев в Павлодарской области зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан у 332 лиц. Из них 328 самостоятельно сообщили о наличии гражданства другого государства.

Начальник миграционной службы Департамента полиции Павлодарской области Канат Сартов рассказал, что за использование казахстанских документов лицами с гражданством других государств выявлены 12 граждан. Еще 18 нарушителей привлечены к ответственности за несообщение в установленные сроки о приобретении гражданства другого государства.

В качестве примера в полиции привели жительницу Павлодара. Она была гражданкой Казахстана, но в 2022 году приняла гражданство Российской Федерации и получила российский паспорт. Однако она скрыла этот факт и продолжала пользоваться казахстанскими документами. Сотрудники миграционной службы привлекли ее к административной ответственности и оштрафовали на 735 250 тенге.