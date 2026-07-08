Власти Уругвая призвали Евросоюз не отдавать Латинскую Америку Китаю

Министр призвал Брюссель воспользоваться «историческим шансом» и подчеркнул, что МЕРКОСУР свою часть работы уже выполнил — четыре государства союза утвердили документ всего за два месяца. «Такого никогда не было. Правительства и правые, и левые согласились, потому что мы видим в этом стратегическую важность — не только для нас, но и для Европы», — отметил господин Лубеткин.