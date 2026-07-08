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Главные новости к утру 8 июля 2026 года

Последние новости за сегодня — 8 июля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: ZUMA Press Wire via Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 июля 2026.

США возобновили удары по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале серии «мощных ударов» по Ирану. Как сообщают СМИ, семь взрывов произошли в городе Сирик на юге страны, по шесть — в южном городе Бендер-Аббас и на острове Кешм. В Пентагоне уточнили, что удары по Ирану стали ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

КСИР заявил об ударах по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки США

Тегеран атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США по Ирану, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Силы КСИР нанесли удары по 85 важным военным объектам в порту Сальман 5-го флота ВМС США в Бахрейне и военно-воздушной базе Али ас-Салем в Кувейте, а также сбили БПЛА MQ-9 противника.

Ле Пен сообщила, что примет участие в выборах президента Франции в 2027 году

Лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен объявила о намерении баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. Политик также подаст кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Парижа, что приостановит исполнение приговора на время ее рассмотрения, включая требование о ношении электронного браслета.

Два танкера повреждены в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 8 июля сообщил о повреждении двух танкеров в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА. Корабли следовали в Ростов-на-Дону. Разлива нефтепродуктов не произошло, поскольку суда были пустыми. В связи с инцидентом был эвакуирован экипаж одного из танкеров. Два человека получили легкие ранения.

Определились все пары в четвертьфинале чемпионата мира-2026

В ¼ финала сборная Франции 9 июля сыграет против Марокко. Испания 10 июля встретится с Бельгией. Норвегия в ¼ финала 12 июля сыграет с Англией. Швейцария за выход в следующий раунд поборется с Аргентиной. Их матч пройдет 12 июля.

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