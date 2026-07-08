Главные новости к утру 8 июля 2026 года

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале серии «мощных ударов» по Ирану. Как сообщают СМИ, семь взрывов произошли в городе Сирик на юге страны, по шесть — в южном городе Бендер-Аббас и на острове Кешм. В Пентагоне уточнили, что удары по Ирану стали ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.