Главные новости к утру 8 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 июля 2026.
США возобновили удары по Ирану
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале серии «мощных ударов» по Ирану. Как сообщают СМИ, семь взрывов произошли в городе Сирик на юге страны, по шесть — в южном городе Бендер-Аббас и на острове Кешм. В Пентагоне уточнили, что удары по Ирану стали ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.
КСИР заявил об ударах по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки США
Тегеран атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США по Ирану, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Силы КСИР нанесли удары по 85 важным военным объектам в порту Сальман 5-го флота ВМС США в Бахрейне и военно-воздушной базе Али ас-Салем в Кувейте, а также сбили БПЛА MQ-9 противника.
Ле Пен сообщила, что примет участие в выборах президента Франции в 2027 году
Лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен объявила о намерении баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. Политик также подаст кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Парижа, что приостановит исполнение приговора на время ее рассмотрения, включая требование о ношении электронного браслета.
Два танкера повреждены в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 8 июля сообщил о повреждении двух танкеров в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА. Корабли следовали в Ростов-на-Дону. Разлива нефтепродуктов не произошло, поскольку суда были пустыми. В связи с инцидентом был эвакуирован экипаж одного из танкеров. Два человека получили легкие ранения.