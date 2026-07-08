В Пакистане пропал с радаров самолет с пятью членами экипажа

Самолет следовал из Шарджи в Карачи. По информации управления аэропортов Пакистана (PAA), радары зафиксировали «быстрое снижение и резкое изменение курса самолета». За несколько минут до этого пилот заявил о проблемах с навигационной системой. Сервис отслеживания полетов Flightradar сообщил, что предварительные данные ADS-B (технология отслеживания воздушных судов) «указывают на возможное крушение».