После ударов в районе Ормузского пролива Иран обвинил США в нарушении мирного соглашения

Нападения, совершенные в среду, стали очередными, но, по всей вероятности, не последними в череде нарушений режима прекращения огня между двумя сторонами, несмотря на перемирие, вступившее в силу в апреле, и подписание меморандума о взаимопонимании в прошлом месяце, который положил начало 60-дневным переговорам по урегулированию проблемы ядерной программы Ирана и ее окончательному прекращению к военным действиям.