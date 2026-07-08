После ударов в районе Ормузского пролива Иран обвинил США в нарушении мирного соглашения

Тегеран обвинил США в нарушении соглашения, направленного на прекращение войны между двумя сторонами, после того как американские военные нанесли удары в районе Ормузского пролива и отменили временное освобождение Ирана от санкций в отношении экспорта нефти.
Американские военные заявили, что атаки, начатые рано утром в среду, стали ответом на нападения Ирана на три коммерческих судна, которые проходили транзитом через Ормузский пролив во вторник, пишет The Guardian.
«Продемонстрированная агрессия Ирана была неоправданной, опасной и является явным нарушением режима прекращения огня», — заявило Центральное командование США, имея в виду три танкера, включая катарское судно для перевозки сжиженного газа, которые были атакованы в течение нескольких часов в проливе.
Нападения, совершенные в среду, стали очередными, но, по всей вероятности, не последними в череде нарушений режима прекращения огня между двумя сторонами, несмотря на перемирие, вступившее в силу в апреле, и подписание меморандума о взаимопонимании в прошлом месяце, который положил начало 60-дневным переговорам по урегулированию проблемы ядерной программы Ирана и ее окончательному прекращению к военным действиям.
Официальные лица США, выступавшие перед многочисленными СМИ, заявили, что атаки в среду были нацелены на иранские места запуска оружия, средства противовоздушной обороны и систему наблюдения за побережьем, и ожидалось, что операция «продлится несколько часов».
Иранские государственные СМИ сообщили о серии взрывов на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, а также в городах Сирик и Бандар-Аббас.
Министерство иностранных дел Ирана обвинило США в неоднократных нарушениях Меморандума о взаимопонимании и предупредило, что примет «решительные меры» в ответ. Среди нарушений соглашения министерство назвало решение Министерства финансов США во вторник отменить временную приостановку санкций в отношении продажи иранской нефти.
США отменили санкции в отношении экспорта иранской нефти в прошлом месяце после подписания меморандума о взаимопонимании, но вновь ввели их во вторник после нападения на суда в Ормузском проливе, напоминает The Guardian.
Отказ от экспорта иранской нефти вызвал споры среди критиков соглашения администрации Трампа с Ираном, которые заявили, что это равносильно отказу от ключевого инструмента экономического воздействия еще до начала переговоров по ядерной программе.
Центр морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщил, что катарский танкер Al Rekayyat значится среди судов, пострадавших во вторник, когда он пытался выйти из пролива на юг в направлении Оманского залива.
Катар выступает посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, но официальный представитель катарского министерства иностранных дел Маджид аль-Ансари назвал это «серьезным и явным нарушением» международного права и заявил, что его страна привлечет Иран к полной ответственности за акт агрессии.
Все три танкера пострадали недалеко от Омана, который предложил построить новый судоходный коридор вблизи своей береговой линии, против чего выступает Тегеран, поскольку он хочет взимать плату с судов за использование водного пути.
Иран заявил во вторник, что усилия Вашингтона по открытию новых маршрутов через пролив представляют собой нарушение меморандума о взаимопонимании, подписанного обеими сторонами. Тегеран утверждает, что меморандум специально составлен таким образом, чтобы предоставить ему возможность в консультации с Оманом вновь открыть пролив с целью возвращения коммерческих перевозок к довоенному уровню в течение 30 дней.
Эксперты заявили, что расплывчатая формулировка Меморандума о взаимопонимании привела к тому, что обе стороны по-разному интерпретировали соглашение, а повторяющиеся недоразумения по-прежнему угрожают прекращению огня.
Удары со стороны США были нанесены в среду во время многодневных похорон верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который был убит в начале войны. Во вторник огромные толпы людей оплакивали Хаменеи в священном городе Кум, сотни тысяч людей несли флаги и транспаранты, сравнивающие Хаменеи с почитаемыми шиитскими мучениками. Некоторые несли плакаты и растяжки с надписью «УБИТЬ ТРАМПА».