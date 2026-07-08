«В рейхе 404 проснулись»: Захарова высмеяла призыв Киева к МОК

МОК ввел ограничения против россиян после начала СВО в 2022 году, что привело к пропуску ряда крупных турниров. В последние месяцы звучали призывы к пересмотру санкций со стороны ряда международных федераций. Telegram-каналы отмечают, что решение МОК может стать прецедентом для возвращения россиян и в другие виды спорта. Украинские чиновники продолжают настаивать на сохранении изоляции российских спортсменов. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал сообщение МОК прямым путем к возвращению национальных сборных на международные старты. Он уведомил, что федерации уже провели большую дипломатическую и юридическую работу по восстановлению спортсменов. Ряд из них допускают и взрослых, и юниоров до соревнований под флагом РФ. Главным препятствием для всех оставалось решение МОК по санкциям против Москвы. Теперь руководство страны попытается восстановить права всех спортсменов.