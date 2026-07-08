Международный олимпийский комитет 7 июля отменил рекомендации по ограничению участия россиян в соревнованиях, действовавшие с 2022 года. В МОК подчеркнули, что прежние условия допуска больше не актуальны, теперь атлеты должны пройти тестирование на основе оценки рисков для здоровья. Международные федерации обязаны обеспечить равные условия для россиян в отборочных турах на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.
Киев не согласился со снятием ограничений и направил в МОК гневное письмо. Захарова заметила, что украинские власти «все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться». Она также упомянула недавние события в Монако и Киеве, намекнув на несостоятельность претензий.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал решение МОК прямым путем к возвращению национальных сборных на международные старты. По его словам, федерации уже провели большую дипломатическую и юридическую работу для восстановления в правах.
МОК ввел ограничения против россиян после начала СВО в 2022 году, что привело к пропуску ряда крупных турниров. В последние месяцы звучали призывы к пересмотру санкций со стороны ряда международных федераций. Telegram-каналы отмечают, что решение МОК может стать прецедентом для возвращения россиян и в другие виды спорта. Украинские чиновники продолжают настаивать на сохранении изоляции российских спортсменов. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал сообщение МОК прямым путем к возвращению национальных сборных на международные старты. Он уведомил, что федерации уже провели большую дипломатическую и юридическую работу по восстановлению спортсменов. Ряд из них допускают и взрослых, и юниоров до соревнований под флагом РФ. Главным препятствием для всех оставалось решение МОК по санкциям против Москвы. Теперь руководство страны попытается восстановить права всех спортсменов.
ISMF обновила критерии для российских ски-альпинистов, следуя рекомендациям МОК.
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