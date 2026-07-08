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Армия России сбила 415 дронов ВСУ и нанесла групповой удар. Военная операция, день 1596-й

Российские войска ночью сбили 415 дронов ВСУ, а также нанесли удар по предприятиям в Киеве. Румыния потребовала Киев запрограммировать дроны на самоуничтожение. ВСУ атаковали два следовавших в Ростов-на-Дону танкера, ранены два человека. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:20 Армия России средствами ПВО с 20:00 7 июля до 8:00 8 июля уничтожила 415 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями, объявили в Минобороны РФ.

8:16 На юге Украины повреждения получило промышленное предприятие, утверждают в Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

8:14 Министр обороны Румынии Раду Мируцэ направил украинскому коллеге Михаилу Федорову запрос с требованием запрограммировать беспилотники таким образом, чтобы они самоуничтожались при попадании на территорию Румынии. Об этом сообщает телеканал Digi24.

8:12 ? Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин: «В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погиб».

8:10 В целях безопасности ограничена работа аэропортов Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани, Череповца, Бугульмы, Нижнекамска, Сочи, Уфы, Оренбурга и Ижевска, — Росавиация.

8:07 Ночью были сбиты три дрона ВСУ, летевших на Москву, рассказал мэр Сергей Собянин.

8:05 ВСУ беспилотниками повредили два следовавших в Ростов-на-Дону танкера в Таганрогском заливе, пострадали два человека, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

8:03 ❗️ Армия России ночью в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты нанесла групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, объявили в Минобороны России. В результате были повреждено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором изготавливали детали для крылатых ракет «Фламинго», а также цех по сборке беспилотников.

8:01 Воздушная тревога объявлена в Севастополе, предупредил губернатор Михаил Развожаев.

8:00 Сегодня 1596-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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