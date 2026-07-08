Армия России сбила 415 дронов ВСУ и нанесла групповой удар. Военная операция, день 1596-й

8:03 ❗️ Армия России ночью в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты нанесла групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, объявили в Минобороны России. В результате были повреждено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором изготавливали детали для крылатых ракет «Фламинго», а также цех по сборке беспилотников.