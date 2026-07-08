Минюст США пригрозил тюрьмой избиркомам всех штатов из-за голосования мигрантов

Президент Дональд Трамп уже несколько месяцев утверждает, что неграждане массово голосуют на федеральных выборах, хотя, по данным экспертов, такие случаи крайне редки, отмечает CBS. Местные власти восприняли ультиматум Минюста в штыки. Так, демократ Адриан Фонтес, госсекретарь колеблющегося штата Аризона (где также получили письмо), назвал действия ведомства оскорбительными. Он заявил, что чиновники на местах всегда строго следовали закону, и добавил, что избиркомы продолжат выполнять свои обязанности, а не «директивы, продиктованные политической риторикой и запугиванием».