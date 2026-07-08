Трамп сорвал позитивный настрой саммита НАТО

Союзники США по НАТО ожидали, что президент Дональд Трамп прибудет на саммит в Анкаре с конструктивным настроем и готовностью к заключению договоренностей, однако вместо этого столкнулись с его бескомпромиссной позицией по вопросам альянса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Один из дипломатов НАТО посетовал, что все члены альянса в точности выполняют требования американской стороны и делают то, что необходимо для собственной безопасности. Однако, по его словам, утро, которое должно было быть посвящено обсуждению новых крупных расходов на оборону, оказалось омрачено жалобами по поводу Гренландии.
Представители альянса, как отмечает издание, опасаются, что жесткая риторика Трампа сохранится и при дальнейшем обсуждении будущего американского военного присутствия в Европе, поддержки Украины, а также переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Вместе с тем бывшие чиновники НАТО подчеркивают, что подобная манера поведения президента США неожиданностью для союзников не стала — они заранее учитывали такой сценарий.
Ранее Трамп вновь потребовал передать Гренландию США.
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