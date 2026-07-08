Один из дипломатов НАТО посетовал, что все члены альянса в точности выполняют требования американской стороны и делают то, что необходимо для собственной безопасности. Однако, по его словам, утро, которое должно было быть посвящено обсуждению новых крупных расходов на оборону, оказалось омрачено жалобами по поводу Гренландии.