Южная Корея начала переговоры о доступе к рынку НАТО

О начале переговоров договорились президент республики Ли Чжэ Мён и генсек НАТО Марк Рютте. Южнокорейский лидер прибыл на саммит по приглашению руководства альянса. По словам советника, Сеул также пообещал выделить $100 млн на помощь Украине и подтвердил готовность «присоединиться к международным усилиям по восстановлению мира».