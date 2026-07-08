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Южная Корея начала переговоры о доступе к рынку НАТО

НАТО и Южная Корея начнут переговоры по базовому соглашению, открывающему доступ южнокорейских компаний к совместному рынку оборонных закупок трансатлантического блока, который оценивается примерно в $9,9 млрд. Об этом агентству «Рёнхап» на полях саммита НАТО в Анкаре сообщил представитель администрации президента Южной Кореи, советник по национальной безопасности Ви Сон Лак.

НАТО и Южная Корея начнут переговоры по базовому соглашению, открывающему доступ южнокорейских компаний к совместному рынку оборонных закупок трансатлантического блока, который оценивается примерно в $9,9 млрд. Об этом агентству «Рёнхап» на полях саммита НАТО в Анкаре сообщил представитель администрации президента Южной Кореи, советник по национальной безопасности Ви Сон Лак.

О начале переговоров договорились президент республики Ли Чжэ Мён и генсек НАТО Марк Рютте. Южнокорейский лидер прибыл на саммит по приглашению руководства альянса. По словам советника, Сеул также пообещал выделить $100 млн на помощь Украине и подтвердил готовность «присоединиться к международным усилиям по восстановлению мира».

Вместе с тем анонимный представитель администрации южнокорейского президента подчеркнул, что позиция Сеула по вопросу военной помощи Киеву остается неизменной: выделяемые средства пойдут на другие нужды, а поставлять летальное оружие Украине страна не будет.

Саммит НАТО проходит 7—8 июля. В нем принимают участие лидеры 32 государств-членов альянса, а также стран-партнеров, включая Южную Корею.

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