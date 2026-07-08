Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении меморандума

«Эпоха запугивания и вымогательства кончилась. Это ни к чему не приведет. Мы не сдадимся», — написал Галибаф в соцсети X.
В своем посте политик перечислил действия, которые он назвал «крупными нарушениями» со стороны США. В их число вошли несоблюдение иранских правил прохода судов в Ормузском проливе, «постоянные угрозы новых ударов, возобновление нефтяных санкций, атаки на южный Иран», а также действия Израиля в Ливане.
В ночь на 8 июля американские военные нанесли удары по целям на иранской территории. В центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что эти действия стали ответом на атаки Ирана против трех коммерческих судов, которые шли через Ормузский пролив.