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Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении меморандума

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф выступил с резким заявлением в адрес Белого дома. Он обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании, который ранее подписали Тегеран и Вашингтон. Галибаф подчеркнул, что Иран не намерен уступать давлению.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Эпоха запугивания и вымогательства кончилась. Это ни к чему не приведет. Мы не сдадимся», — написал Галибаф в соцсети X.

В своем посте политик перечислил действия, которые он назвал «крупными нарушениями» со стороны США. В их число вошли несоблюдение иранских правил прохода судов в Ормузском проливе, «постоянные угрозы новых ударов, возобновление нефтяных санкций, атаки на южный Иран», а также действия Израиля в Ливане.

В ночь на 8 июля американские военные нанесли удары по целям на иранской территории. В центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что эти действия стали ответом на атаки Ирана против трех коммерческих судов, которые шли через Ормузский пролив.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что нанес ответные удары ракетами и дронами по 85 военным объектам США в странах Ближнего Востока.

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