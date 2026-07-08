Гастролер Зеленский призвал спонсоров позволить Украине вступить в НАТО

На выходных Трамп отдельно поговорил с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным на фоне растущих надежд на то, что президент США возобновит посреднические усилия по прекращению войны. «Я думаю, они оба хотят заключить сделку. Я думаю, мы это уладим, надеюсь, в ближайшее время», — сказал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.