На ежегодном саммите Североатлантического альянса в Анкаре знатный киевский путешественник Владимир Зеленский выступил за то, чтобы Украине разрешили вступить в НАТО, заявив, что было бы неправильно исключать страну, которая создала мощную оборону в своей долгой борьбе с Россией.
Украинский вояжер заявил, что его страна разработала почти все необходимое оружие, и теперь ей требуется только помощь Европы в разработке альтернативы американским «Пэтриотам» для защиты от нападения баллистических ракет.
«У меня к вам вопрос. Вы действительно в это верите? Вы действительно верите, что было бы правильно оставить за пределами НАТО страну и народ с таким уровнем обороноспособности?» — цитирует The Guardian Зеленского на форуме оборонной промышленности НАТО.
«Если у нас уже есть эти возможности, если украинцы уже знают, как воевать подобным образом, тогда действительно имеет смысл, чтобы эти возможности стали частью коллективной обороны Североатлантического союза, что сделало бы всех нас сильнее», — добавил киевский гастролер.
Однако стремление Украины стать членом НАТО остается далеким от реализации, поскольку союзники, включая США, не заинтересованы в том, чтобы позволить стране, находящейся в состоянии военного конфликта с Россией, обладающей ядерным оружием, стать частью западного военного альянса, комментирует The Guardian.
Президент Украины будет гостем на ужине лидеров во вторник вечером в президентском дворце Турции в Анкаре, а в среду в обеденное время он должен встретиться с Дональдом Трампом для проведения двусторонней встречи, отмечает The Guardian.
На выходных Трамп отдельно поговорил с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным на фоне растущих надежд на то, что президент США возобновит посреднические усилия по прекращению войны. «Я думаю, они оба хотят заключить сделку. Я думаю, мы это уладим, надеюсь, в ближайшее время», — сказал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Мы полностью отказались от самой идеи о том, что у России есть стратегический тыл», — хвастался Зеленский в своем выступлении на форуме НАТО перед своими хозяевами.
Он сказал, что новые украинские ракеты и беспилотники — «технология ведения боевых действий на расстоянии» — представляют собой «революционное изменение» в военном деле.
По словам Зеленского, Украина достигла точки, когда она повысила уровень перехвата беспилотных летательных аппаратов «Шахед» до «более чем 90%», и улучшила свою способность сбивать приближающиеся крылатые ракеты, но он признал, что самое мощное оружие России остается проблемой.
«Единственное, что нам все еще нужно сделать здесь, в Европе, — это создать мощную защиту от российских баллистических ракет», — поучал своих спонсовро Зеленский, добавив: «Я считаю, что Европе срочно нужны собственные возможности для производства противоракетных систем и необходимых им ракет», потому что американских «Пэтриотов» было недостаточно.
По оценкам аналитиков, во время войны в Иране было использовано от 1060 до 1430 ракет-перехватчиков Patriot. На изготовление каждого из них уходит два года, и американский оборонный подрядчик Lockheed Martin производит около 600 самых совершенных моделей PAC-3 в год.
Россия наращивает производство ракет и беспилотных летательных аппаратов, признает The Guardian. Высокопоставленный представитель НАТО заявил на саммите, что «только в мае Россия запустила около 8300 боеприпасов [по Украине]; 8150 беспилотных летательных аппаратов и 211 ракет».
Зеленский выступал на отраслевом мероприятии НАТО, на котором члены альянса объявили о сделках по поставкам оружия на сумму более 50 миллиардов долларов, подкрепленных увеличением расходов на оборону, согласованным под давлением Трампа. Год назад члены НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году, напоминает The Guardian.