Хакеры лишили японского пивоваренного гиганта 36,7% прибыли

Взлом систем Asahi в компании обнаружили в конце сентября. Хакеры проникли в сеть, зашифровали данные и развернули программу-вымогатель. На восстановление систем компании потребовалось несколько месяцев. Как передавало BBC, вместе с атакой на систему логистики хакеры могли похитить персональные данные более чем 1,5 млн клиентов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка Qilin, известная взломами других крупных корпораций.