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Марк Рютте поддержал ночные удары США по объектам в Иране

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал ночные удары США по Ирану оправданными. Такое заявление он сделал в Анкаре, где проходит саммит альянса.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Считаю, что это было абсолютно необходимо. Потому что когда есть соглашение о прекращении огня, а Иран, по сути, его нарушает — мы же видели, что произошло вчера с атаками на корабли, — для США совершенно критически важно отреагировать жестко», — сказал он журналистам.

Ранее в ночь на 8 июля американские военные нанесли удары по объектам на территории Ирана. В Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что это стало ответом на атаки Ирана на три коммерческих судна, следовавших через Ормузский пролив.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана позднее атаковал базу 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне и авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте. В Тегеране эту операцию объяснили ответом на воздушные удары США, нанесенные в среду по прибрежным базам и невоенным объектам в южной иранской провинции Хормозган, которая выходит к побережью Ормузского пролива, а также в городе Бендер-Махшехре на западе страны.

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