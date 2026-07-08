Марк Рютте поддержал ночные удары США по объектам в Иране

«Считаю, что это было абсолютно необходимо. Потому что когда есть соглашение о прекращении огня, а Иран, по сути, его нарушает — мы же видели, что произошло вчера с атаками на корабли, — для США совершенно критически важно отреагировать жестко», — сказал он журналистам.