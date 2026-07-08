Марк Рютте поддержал ночные удары США по объектам в Иране

Ранее в ночь на 8 июля американские военные нанесли удары по объектам на территории Ирана. В Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что это стало ответом на атаки Ирана на три коммерческих судна, следовавших через Ормузский пролив.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана позднее атаковал базу 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне и авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте. В Тегеране эту операцию объяснили ответом на воздушные удары США, нанесенные в среду по прибрежным базам и невоенным объектам в южной иранской провинции Хормозган, которая выходит к побережью Ормузского пролива, а также в городе Бендер-Махшехре на западе страны.