Генсек НАТО обратился к России с жестким заявлением в Анкаре

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на полях саммита в Анкаре заявил, что альянс намерен защищать каждый дюйм своей территории. По его словам, НАТО не собирается нападать на другие страны и считает свою политику исключительно оборонительной.
Рютте подчеркнул, что альянс будет защищать не только территорию стран-участниц, но и их политическую систему и образ жизни. Он заявил, что НАТО «никогда ни на кого не нападет», а будет действовать только в целях обороны.
Отдельно генсек альянса высказался о России. По его словам, он ожидает, что в итоговой декларации саммита в Анкаре Москва будет названа «долгосрочной угрозой».
Заявление Рютте прозвучало на фоне реакции Кремля на разговоры о риске третьей мировой войны. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не начнет такой конфликт.
Песков подчеркнул, что Москва будет принимать меры для собственной безопасности. При этом, по его словам, Россия не станет инициатором третьей мировой войны.
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