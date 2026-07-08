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Пленный боец ВСУ: Киев берёт долги и платит жизнями людей за помощь НАТО

Пленный военнослужащий ВСУ Илья Лурин заявил, что Украина, по его мнению, вместо сближения с Европой и НАТО наращивает долги и продолжает расплачиваться жизнями своих людей за западную поддержку. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По словам Лурина, нынешний курс Киева не приводит к достижению заявленных целей, а конфликт лишь затягивается ценой больших потерь.

«Вышло так, что мы не в Европе, мы не в НАТО, просто Украина берёт долги везде, одновременно с этим жертвует кучу людей, просто отправляя их на смерть, чтобы тянуть время, а конечной цели этого тоже нет», — заявил пленный.

Он также считает, что ситуация для Украины могла бы складываться иначе, если бы страна не разрывала прежние связи с Россией. По его словам, при таком раскладе, по крайней мере, никакой войны бы не случилось и государство не утонуло бы в долгах.

Ранее Владимир Зеленский на саммите НАТО в Турции просил западных союзников дать Украине ещё больше систем ПВО Patriot и ракет к ним. При этом генсек альянса Марк Рютте недавно намекал Киеву, что у Запада есть предел возможностей по поставкам Украине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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