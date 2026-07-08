По словам Лурина, нынешний курс Киева не приводит к достижению заявленных целей, а конфликт лишь затягивается ценой больших потерь.
«Вышло так, что мы не в Европе, мы не в НАТО, просто Украина берёт долги везде, одновременно с этим жертвует кучу людей, просто отправляя их на смерть, чтобы тянуть время, а конечной цели этого тоже нет», — заявил пленный.
Он также считает, что ситуация для Украины могла бы складываться иначе, если бы страна не разрывала прежние связи с Россией. По его словам, при таком раскладе, по крайней мере, никакой войны бы не случилось и государство не утонуло бы в долгах.
Ранее Владимир Зеленский на саммите НАТО в Турции просил западных союзников дать Украине ещё больше систем ПВО Patriot и ракет к ним. При этом генсек альянса Марк Рютте недавно намекал Киеву, что у Запада есть предел возможностей по поставкам Украине.
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