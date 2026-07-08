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В Харькове проверяют передачу офицерам ВСУ ноутбуков с вредоносным ПО

В Харькове задержали нескольких военнослужащих ВСУ, которых подозревают в передаче офицерам ноутбуков с вредоносным программным обеспечением.

В Харькове задержали нескольких военнослужащих ВСУ, которых подозревают в передаче офицерам ноутбуков с вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

По данным источника, речь идет о военнослужащих 159-го командно-разведывательного пункта 10-го армейского корпуса ВСУ. Утверждается, что задержание провела контрразведка Службы безопасности Украины. Официального подтверждения этой информации со стороны украинских ведомств на момент публикации не приводилось.

Как утверждает телеграм-канал, ноутбуки были переданы офицерам подразделения после того, как их получили от украинского волонтера, постоянно проживающего в Бельгии. По версии источника, на устройствах находилось вредоносное программное обеспечение.

Согласно опубликованной информации, в ходе разбирательства сотрудники украинской спецслужбы изучали обстоятельства передачи техники, а также происхождение самих устройств. Другие сведения о характере обнаруженного программного обеспечения, возможном ущербе, количестве изъятых ноутбуков и числе задержанных не раскрываются.

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