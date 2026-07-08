Вучич призвал страны — кандидаты на вступление в ЕС «не ждать чуда»

«Мы не должны ожидать чудес или масштабного расширения ЕС в ближайшие годы», — сказал Вучич.
По его словам, европейская интеграция остается лучшим вариантом для стран Западных Балкан, а также Украины, Молдавии и Грузии.
Как отмечает агентство, среди стран Западных Балкан только Черногория рассчитывает вступить в ЕС к 2028 году, Албания также ускорила переговоры о присоединении. Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Косово пока отстают.
Вучич отметил, что за 18 лет после подписания Соглашения о стабилизации и ассоциации Сербия научилась самостоятельно развиваться, ускорять экономический рост и конкурировать с другими странами, передает RTV.
Попытка Еврокомиссии продвинуть переговоры о вступлении Сербии в ЕС столкнулась со скепсисом со стороны ряда стран блока, а Нидерланды готовы заблокировать решение, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.
По данным издания, 8 июля ЕК намерена предложить послам ЕС одобрить открытие нового кластера переговоров о вступлении Сербии, однако разногласия отражают более широкий спор внутри объединения о подходе к расширению — часть стран считает, что кандидаты должны демонстрировать больший прогресс в реформах.
В Еврокомиссии считают, что Сербия выполнила значительную часть обязательств и исправила отступления в реформах, поэтому процесс следует продвинуть, пишет Politico со ссылкой на внутреннюю политику ЕК. При этом в другом докладе ЕК отмечалось усиление давления на гражданское общество и журналистов в стране.
Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году, а переговоры официально начались в 2014-м. Однако с 2021 года процесс практически остановился. Белград заявляет о цели подготовить страну к членству к концу 2026 года.
Основными препятствиями остаются отказ Сербии присоединиться к санкциям против России, непризнание независимости Косово и проблемы с выполнением требований в сфере верховенства права. Брюссель из-за этого замедлил переговоры и использовал угрозы сокращения финансирования как инструмент давления.
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