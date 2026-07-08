США назвали количество пораженных целей в Иране

В ночь на 8 июля военные США нанесли серию мощных ударов по Ирану. В Центральном командовании Пентагона пояснили, что атака стала ответом на удары Тегерана по коммерческим судам в Ормузском проливе. Этой же ночью CENTCOM объявил о завершении новой волны ударов.