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США назвали количество пораженных целей в Иране

Американские военные в ходе ударов по Ирану поразили более 60 малых катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе и вблизи него, сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.

Источник: РБК

Американские военные в ходе ударов по Ирану поразили более 60 малых катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе и вблизи него, сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.

Всего, по данным CENTCOM, поражено более 80 целей, включая системы ПВО, пункты управления, береговые радары, противокорабельные ракетные комплексы и катера. Удары наносились с применением высокоточного оружия.

Согласно сообщению Пентагона, операция США была направлена на то, чтобы лишить Тегеран возможности продолжать нападения на международные суда.

В ночь на 8 июля военные США нанесли серию мощных ударов по Ирану. В Центральном командовании Пентагона пояснили, что атака стала ответом на удары Тегерана по коммерческим судам в Ормузском проливе. Этой же ночью CENTCOM объявил о завершении новой волны ударов.

Накануне, 7 июля, силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по судам в районе Ормузского пролива, несмотря на действующее перемирие между Вашингтоном и Тегераном, сообщали The Wall Street Journal и Axios со ссылкой на американских чиновников.

США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает двухмесячное прекращение огня и начало переговоров о более широком соглашении.

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