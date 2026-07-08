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Политолог оценил риски втягивания Белоруссии в конфликт

Политолог Евгений Минченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что шансы на втягивание Белоруссии в боевые действия со стороны Украины сейчас крайне велики. По мнению эксперта, такому развитию событий способствуют как личные инициативы Владимира Зеленского, так и санкционное давление западных стран.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Это стратегия самого Зеленского, но “коллективный Зеленский” сегодня — это и украинские, и британские элиты, и часть европейцев. Риск прямого втягивания Белоруссии в военные действия сейчас очень высок», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

До этого ситуацию прокомментировал глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он отреагировал на заявление руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова*, который призвал не делать из Белоруссии врага. Кортунов считает, что Киев намеренно ищет «шероховатости» в отношениях Москвы и Минска, чтобы при удобном случае обратить их в свою пользу. Политолог уверен: в украинском руководстве есть силы, которые продолжают искать слабые места в позиции Белоруссии и будут пытаться расшатать связи между республикой и Россией.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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