Политолог оценил риски втягивания Белоруссии в конфликт

До этого ситуацию прокомментировал глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он отреагировал на заявление руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова*, который призвал не делать из Белоруссии врага. Кортунов считает, что Киев намеренно ищет «шероховатости» в отношениях Москвы и Минска, чтобы при удобном случае обратить их в свою пользу. Политолог уверен: в украинском руководстве есть силы, которые продолжают искать слабые места в позиции Белоруссии и будут пытаться расшатать связи между республикой и Россией.