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Захарова: Россия предупреждала Польшу, чем обернется поддержка Киева

Захарова: Россия предупреждала Польшу, чем обернется поддержка Киева.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия неоднократно предупреждала Польшу о последствиях поддержки нынешнего киевского режима, однако Варшава проигнорировала эти сигналы и теперь сама сталкивается с результатами собственной политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обо всем этом мы (Россия — ред.) их (Польшу — ред.) предупреждали. И не надо говорить, что этого не было. Было. Говорили и говорили открыто», — сказала она в эфире радио Sputnik.

По ее словам, польские власти прекрасно знали, кого поддерживают, поскольку были осведомлены об идеологии украинских националистов и их исторической роли. При этом, отметила дипломат, Варшава рассчитывала использовать Киев в собственных интересах, однако ситуация начала развиваться по иному сценарию.

Захарова заявила, что, вооружая украинские власти, Польша и другие западные страны сами передали им современные вооружения, технологии и доступ к чувствительной информации. По ее словам, Киев получил серьезное влияние и теперь способен диктовать условия тем, кто еще недавно выступал его покровителем.

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