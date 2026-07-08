Раскрыта реакция Брюсселя на решение Ле Пен участвовать в выборах

В Брюсселе обеспокоились решением лидера парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Франции. Об этом сообщает Politico.
Эксперт аналитической компании Eurasia Group Муджтаба Рахман заявил, что для Брюсселя более предпочтительным кандидатом является Жордана Барделла. При этом, по мнению эксперта, его победа на выборах приведет к глубокому кризису в отношениях между Францией и Евросоюзом (ЕС).
По данным СМИ, в Брюсселе оценивают последствия возможной победы Ле Пен или Барделлы. Европейские чиновники делают ставку на Барделлу, считая его более прагматичным и договороспособным политиком по сравнению с его соратницей.
Ранее Ле Пен объявила, что будет баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2027 года.
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