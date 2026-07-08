Раскрыта реакция Брюсселя на решение Ле Пен участвовать в выборах

Эксперт аналитической компании Eurasia Group Муджтаба Рахман заявил, что для Брюсселя более предпочтительным кандидатом является Жордана Барделла. При этом, по мнению эксперта, его победа на выборах приведет к глубокому кризису в отношениях между Францией и Евросоюзом (ЕС).