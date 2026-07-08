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Росконгресс: масштабные военные учения НАТО указывают на подготовку к войне с РФ

Росконгресс перечислил три фактора, подтверждающих подготовку Европы к войне с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Масштабные учения НАТО на восточном фланге свидетельствуют о подготовке к войне с Россией. Об этом сказано в докладе «Росконгресса» «Милитаризация Европы 2.0: от стратегии сдерживания к агрессивной войне», пишет РИА Новости.

Первым признаком аналитики назвали июньские учения Ramstein Flag 2026. Они стали беспрецедентными по масштабу для тактической авиации НАТО. В них участвовали 19 стран, включая граничащие с РФ Норвегию и Финляндию.

Вторым фактором в «Росконгрессе» назвали сами оперативно-стратегические задачи учений.

«Ключевым приоритетом учений выступает завоевание абсолютного превосходства в воздухе», — указали аналитики.

В докладе говорится, что в ходе маневров отрабатываются подавление эшелонированной системы ПВО и ПРО, уничтожение береговых ракетных комплексов, а также поражение наземных элементов ударных систем.

Третьим фактором авторы назвали меры по улучшению живучести авиационной группировки в условиях ответного огневого воздействия. НАТО в тренировках рассредоточивает авиацию и использует подготовленные участки гражданских автотрасс в качестве временных аэродромов.

«Это наглядно подтверждает подготовку к конфликту высокой интенсивности», — заключили в фонде.

Ранее президент РФ Владимир Путин комментировал планы стран НАТО по конфликту с нашей страной. Глава государства уточнил, что у него есть один жест, но показывать его неприлично. Он также добавил, что врагам не удастся добиться стратегического поражения Москвы.

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