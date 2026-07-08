Участники саммита НАТО в Анкаре подписали соглашения как минимум на $50 млрд

На саммите НАТО в турецкой Анкаре были подписаны контракты на сумму не менее $50 млрд, сообщает Euractiv со ссылкой на представителя альянса. Основное внимание в соглашениях уделено закупкам систем противовоздушной обороны, БПЛА и совместным проектам в области производства боевой техники и вооружений.