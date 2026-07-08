Российские штурмовики заметили женщину-снайпера среди отступающих солдат ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ запускают по российским позициям дроны-пустышки. Их делают из канализационных труб с мотором, чтобы обмануть ПВО и заставить тратить дорогие ракеты. Такую подделку можно узнать по необычному полёту. Если сомневаются, на разведку отправляют FPV-дрон — он проверяет и сбивает цель. Но лучше всего, когда рядом есть расчёты FPV, которые могут уничтожать пустышки без дорогих ракет.