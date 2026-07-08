Эр-Рияд и Катар обвинили Иран в атаке на танкеры в Ормузском проливе

Атаку на танкер Wedyan Саудовской Аравии в Ормузском проливе осуществил Иран, следует из заявления министерства иностранных дел Саудовской Аравии.
«Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение Королевства Саудовская Аравия в связи с тем, что Исламская Республика Иран нанесла удар по саудовскому танкеру Wedyan во время прохождения судна через Ормузский пролив», — говорится в сообщении, опубликованном ведомством в соцсети X.
Также в публикации говорится, что Иран атаковал катарский танкер Al Rekayyat.
Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что атаки «являются посягательством на безопасность международного судоходства, а также на безопасность мировых поставок энергоносителей».
МИД Катара также осудил удар по танкеру Wedyan и назвал инцидент «серьезным нарушением международной морской безопасности».
«Министерство вновь подтверждает требование Государства Катар о немедленном прекращении Исламской Республикой Иран всех действий, угрожающих безопасности региона», — говорится в публикации министерства иностранных дел Катара в соцсети X.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал обвинения Катара «вызывающими вопросы и противоречащими принципу добрососедства», говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 7 июля на фоне действующего перемирия атаковали ракетами как минимум два судна в районе Ормузского пролива, сообщили The Wall Street Journal и Axios со ссылкой на американских чиновников.
По данным WSJ, одним из атакованных судов мог быть танкер Al Rekayyat катарской компании Nakilat. Согласно перехваченным радиопереговорам, удар пришелся в верхнюю часть машинного отделения с левого борта, что вызвало пожар и задымление. Экипаж не пострадал. Инцидент произошел в Оманском заливе у входа в Ормузский пролив, при этом с 18 июня судно не передавало GPS-сигнал.
Axios со ссылкой на американского чиновника сообщает, что оба судна получили повреждения, однако они не были значительными.
США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает двухмесячное прекращение огня и открывает путь к переговорам о более широком соглашении.
В ночь на 8 июля военные США объявили о серии мощных ударов по Ирану, назвав их ответом на иранские атаки по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».