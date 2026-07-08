Политолог назвал причины системного кризиса элит в Британии

Сам Фарадж сообщил, что намерен баллотироваться на досрочных выборах, которые теперь должны пройти на его избирательном участке. По мнению британских политологов, если Reform UK победит на национальных выборах, Найджел Фарадж сможет претендовать на кресло премьер-министра.