Политолог назвал причины системного кризиса элит в Британии

«В Британии действительно наблюдается системный кризис элит, их деградация и отсутствие стратегического мышления. Здесь сыграл и человеческий фактор», — отметил собеседник NEWS.ru.
Минченко указал, что единственным политиком, у которого был четкий план перестройки британской системы управления, оставался Доминик Каммингс. Этот человек, известный как один из главных архитекторов Brexit, ранее занимал пост советника экс-премьера Бориса Джонсона.
Однако карьера Каммингса оборвалась в ноябре 2020 года. Причиной увольнения, по словам политолога, стала личная драма: «любвеобильный Борис Джонсон снова женился, и его новая супруга настроила премьера против советника».
«После ухода Каммингса ситуация стала только хуже», — подчеркнул эксперт.
Ранее лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что покидает пост члена Палаты общин. Как передает BBC, причиной стал скандал вокруг подарка от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна. Фарадж получил от Харборна £5 млн ($6,8 млн) и не задекларировал эту сумму.
Сам Фарадж сообщил, что намерен баллотироваться на досрочных выборах, которые теперь должны пройти на его избирательном участке. По мнению британских политологов, если Reform UK победит на национальных выборах, Найджел Фарадж сможет претендовать на кресло премьер-министра.