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Нетаньяху предупредил, что F-35 для Турции изменят баланс сил в регионе

Поставки Турции новейших американских истребителей F-35 приведут к разрушению баланса сил на Ближнем Востоке, заявил в интервью CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Источник: РБК

Поставки Турции новейших американских истребителей F-35 приведут к разрушению баланса сил на Ближнем Востоке, заявил в интервью CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам израильского премьера, он лично призвал президента США Дональда Трампа отказаться от сделки с Турцией, отметив, что поставки истребителей «разрушат баланс сил на Ближнем Востоке». Кроме того, Нетаньяху подчеркнул, что Анкара не способствует установлению мира и стабильности в регионе, а, напротив, «угрожает уничтожить» Израиль.

«Это не сила, способствующая миру и стабильности. Когда вы дадите им эту власть, вы увидите вслед за ней агрессию», — сказал премьер-министр.

В интервью телеканалу он также отметил, что продажа современных истребителей не сделает Турцию «дружественным государством для Соединенных Штатов».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе заявлял, что Пентагон изучает, как США могут продать Турции F-35, несмотря на наличие у нее российских зенитно-ракетных комплексов С-400. «Президент попросил нас это сделать», — сказал Вэнс.

Euractiv со ссылкой на источники писал, что Турция ради закупки американских истребителей F-35 может продать российские ЗРК C-400 Южной Корее, вместо того чтобы вернуть их в Россию.

В конце июня Нетаньяху увидел в высказываниях Эрдогана и представителей турецкого руководства угрозу для существования Израиля. Он отметил, что израильские власти серьезно относятся к таким утверждениям. К примеру, министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи в начале июня призвал «освободить» Иерусалим, передает турецкий A Haber. А сам Эрдоган допускал, что Турция могла бы «войти в Израиль».

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