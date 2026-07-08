Нетаньяху предупредил, что F-35 для Турции изменят баланс сил в регионе

В конце июня Нетаньяху увидел в высказываниях Эрдогана и представителей турецкого руководства угрозу для существования Израиля. Он отметил, что израильские власти серьезно относятся к таким утверждениям. К примеру, министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи в начале июня призвал «освободить» Иерусалим, передает турецкий A Haber. А сам Эрдоган допускал, что Турция могла бы «войти в Израиль».