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IRIB сообщила, что Пезешкиан возвращается в Иран после новых ударов США

США нанесли по Ирану серию ударов после сообщений об атаках КСИР на суда в Ормузском проливе. На фоне эскалации иранский президент Масуд Пезешкиан отправился в Тегеран.

Источник: РБК

После начала новых ударов США президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан возвращается из Ирака в Иран, сообщает иранская телекомпания IRIB.

«Пезешкиан покинул Наджаф и отправился в Тегеран», — говорится в сообщении.

Менее чем два часа назад IRIB опубликовала видео, на котором жители Ирака приветствовали Пезешкиана в мечети имама Али в городе Наджаф. Там президент Ирана находился на прощальной церемонии с убитым в ходе операции США и Израиля верховным лидером Али Хаменеи.

В ночь на 8 июля Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о начале мощных ударов по Ирану после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе. В Вашингтоне заявили, что действия Тегерана стали нарушением режима прекращения огня. Иранская телекомпания IRIB сообщила о серии взрывов в округе Сирик и районе города Кешм.

Ранее The Wall Street Journal и Axios со ссылкой на американских чиновников сообщили, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали два судна в районе Ормузского пролива. На фоне сообщений об ударах Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отозвало генеральную лицензию, разрешавшую сделки с иранской нефтью.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. Он предусматривает двухмесячное прекращение огня и подготовку переговоров о новом соглашении.

Несмотря на это, стороны уже неоднократно обменивались ударами. 27 и 28 июня США атаковали объекты в Иране, после чего КСИР объявил о начале операции против американских объектов в арабских странах.

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