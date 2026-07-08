IRIB сообщила, что Пезешкиан возвращается в Иран после новых ударов США

Менее чем два часа назад IRIB опубликовала видео, на котором жители Ирака приветствовали Пезешкиана в мечети имама Али в городе Наджаф. Там президент Ирана находился на прощальной церемонии с убитым в ходе операции США и Израиля верховным лидером Али Хаменеи.