Премьер Дании после слов Трампа о Гренландии заявила о готовности защищать остров

Накануне американский президент Дональд Трамп по прибытии на саммит лидеров НАТО в Анкаре вновь заявил, что хотел бы, чтобы США заполучили контроль над Гренландией. Комментируя слова Трампа, Фредериксен отметила, что «Гренландия, конечно, не продается». Она выразила надежду на то, что все, в том числе союзники Копенгагена, «будут уважать право народа Гренландии на самоопределение».