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Премьер Дании после слов Трампа о Гренландии заявила о готовности защищать остров

Метте Фредериксен надеется, что все, в том числе союзники Копенгагена, будут уважать право народа острова на самоопределение.

Источник: Reuters

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности защищать территорию королевства, в том числе входящую в его состав Гренландию, от любого военного нападения.

«Мы готовы защищать каждый дюйм НАТО, включая нашу собственную территорию», — сказала Фредериксен журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Дания защищать территорию государства в случае вооруженного нападения.

Задававший вопрос журналист при этом не называл конкретную страну. Он лишь уточнил у Фредериксен, готов ли Копенгаген обороняться как от «врага, так и от бывшего союзника». «Конечно, мы будем защищать Датское королевство», — ответила премьер.

Накануне американский президент Дональд Трамп по прибытии на саммит лидеров НАТО в Анкаре вновь заявил, что хотел бы, чтобы США заполучили контроль над Гренландией. Комментируя слова Трампа, Фредериксен отметила, что «Гренландия, конечно, не продается». Она выразила надежду на то, что все, в том числе союзники Копенгагена, «будут уважать право народа Гренландии на самоопределение».

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

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