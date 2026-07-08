Постпред США объяснил, каким должен быть новый генсек ООН

Как заявил постоянный представитель США при организации Майк Уолтц, который встретился с кандидатами на должность нового главы, «нужно сосредоточиться на главной миссии — мире, безопасности и абсолютной финансовой прозрачности, а не на попытках угодить всем и каждому».
Выборы генерального секретаря ООН намечены на конец этого месяца. Срок полномочий действующего генсекретаря Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.
Среди официальных кандидатов фигурируют, в том числе, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-президент Чили Мишель Бачелет, постпредГайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и председатель 73-й сессии Генассамблеи Мария Фернанда Эспиноса.