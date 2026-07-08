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Постпред США объяснил, каким должен быть новый генсек ООН

В Вашингтоне ожидают, что следующий генсек ООН вернет организацию к ее базовым принципам и функциям.

Источник: AP 2024

Как заявил постоянный представитель США при организации Майк Уолтц, который встретился с кандидатами на должность нового главы, «нужно сосредоточиться на главной миссии — мире, безопасности и абсолютной финансовой прозрачности, а не на попытках угодить всем и каждому».

Выборы генерального секретаря ООН намечены на конец этого месяца. Срок полномочий действующего генсекретаря Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.

Среди официальных кандидатов фигурируют, в том числе, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-президент Чили Мишель Бачелет, постпредГайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и председатель 73-й сессии Генассамблеи Мария Фернанда Эспиноса.

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