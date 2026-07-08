Постпред США объяснил, каким должен быть новый генсек ООН

Как заявил постоянный представитель США при организации Майк Уолтц, который встретился с кандидатами на должность нового главы, «нужно сосредоточиться на главной миссии — мире, безопасности и абсолютной финансовой прозрачности, а не на попытках угодить всем и каждому».