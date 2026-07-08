Болгария исчерпала возможности по военной поддержке Украины, заявил премьер

«Мы исчерпали свои возможности по оказанию военной поддержки. Я имею в виду оружие и комплекты снаряжения со складов вооруженных сил Болгарии. Мы поставили 13 партий, у нас больше нет ничего, что мы могли бы поставить Украине», — сказал он на полях саммита НАТО в Анкаре. Трансляция велась на сайте альянса.