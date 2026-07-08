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Болгария исчерпала возможности по военной поддержке Украины, заявил премьер

Радев: Болгария исчерпала возможности по военной поддержке Украины.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 8 июл — РИА Новости. Болгария больше не располагает вооружением и комплектом снаряжений, которое могла бы предоставлять Украине в рамках военной поддержки, заявил премьер страны Румен Радев.

«Мы исчерпали свои возможности по оказанию военной поддержки. Я имею в виду оружие и комплекты снаряжения со складов вооруженных сил Болгарии. Мы поставили 13 партий, у нас больше нет ничего, что мы могли бы поставить Украине», — сказал он на полях саммита НАТО в Анкаре. Трансляция велась на сайте альянса.

По его словам, страна может продолжать оказывать только техническую помощь по ремонту оборудования.

Саммит НАТО проходит в Анкаре 7—8 июля. По данным западных СМИ, вопрос о вступлении Украины в альянс в повестку саммита не включен, а основное внимание будет уделено укреплению оборонного потенциала НАТО и увеличению военных расходов его членов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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