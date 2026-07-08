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Екатеринбург намерен сотрудничать с китайским Уханем

Переговоры ведутся с Цзиси и Уханем.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбург сейчас ведет переговоры о перспективном сотрудничестве с двумя городами Китая — Ухань и Цзиси. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», об этом заявил мэр уральской столицы Алексей Орлов.

Сегодня треть иностранных партнеров Екатеринбурга — это десять крупных городов Китая, расположенных в разных провинциях.

Речь идет не только о тесном взаимодействии в сфере бизнеса, но и о туристическом, культурном, образовательном и промышленном сотрудничестве.

— Сотрудничество формирует у горожан чувство открытости мира к нашей стране и гордости за те возможности, которые сегодня есть в России, — рассказывает глава Екатеринбурга Алексей Орлов.