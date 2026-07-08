Румыния запросила помощь у НАТО для защиты от дронов

Бухарест подписал контракты на закупку современных систем ПВО и противодроновой обороны примерно на 3 млрд евро, но первые поставки запланированы только к 2028 году. Это создает временной разрыв в защите от воздушных угроз. На фоне участившихся инцидентов с БПЛА в Восточной Европе страны НАТО усиливают координацию по защите воздушного пространства. Telegram-каналы отмечают, что запрос Румынии может стать прецедентом для аналогичных просьб от других государств восточного фланга.