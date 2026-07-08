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Румыния запросила помощь у НАТО для защиты от дронов

Бухарест попросил у НАТО прикрытие от БПЛА, пока не получит свои системы.

Румыния запросила временную поддержку стран НАТО в защите от беспилотников до тех пор, пока не получит собственную технику, заявил 8 июля министр обороны страны Раду Мируцэ. По его словам, Бухарест уже заключил контракты на системы противодействия БПЛА, но их поставки начнутся не раньше 2028 года.

Мируцэ отметил, что Румыния поддерживает укрепление европейского столпа в рамках НАТО и предприняла конкретные шаги по возобновлению военного производства. В прошлом году были подписаны контракты о промышленном сотрудничестве для пяти производственных предприятий.

Президент Румынии Никушор Дан заявлял, что Бухарест планирует приобрести технику для защиты от дронов по кредитной программе Евросоюза SAFE. Также достигнуты договоренности о совместном производстве беспилотников с Украиной и создан механизм с Великобританией и США для ускорения производства и тестирования дронов.

Запрос о помощи последовал после 29 мая, когда беспилотник упал на крышу жилого дома в Галаце. Румынские военные отслеживали дрон радарами, но не смогли его перехватить. Тогда глава МИД страны заявила о необходимости усиления обороноспособности на восточном фланге альянса.

Бухарест подписал контракты на закупку современных систем ПВО и противодроновой обороны примерно на 3 млрд евро, но первые поставки запланированы только к 2028 году. Это создает временной разрыв в защите от воздушных угроз. На фоне участившихся инцидентов с БПЛА в Восточной Европе страны НАТО усиливают координацию по защите воздушного пространства. Telegram-каналы отмечают, что запрос Румынии может стать прецедентом для аналогичных просьб от других государств восточного фланга.

Румыния требует от Киева запрограммировать дроны на самоуничтожение.

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