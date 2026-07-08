Румыния запросила помощь у НАТО для защиты от дронов

Мируцэ отметил, что Румыния поддерживает укрепление европейского столпа в рамках НАТО и предприняла конкретные шаги по возобновлению военного производства. В прошлом году были подписаны контракты о промышленном сотрудничестве для пяти производственных предприятий.
Президент Румынии Никушор Дан заявлял, что Бухарест планирует приобрести технику для защиты от дронов по кредитной программе Евросоюза SAFE. Также достигнуты договоренности о совместном производстве беспилотников с Украиной и создан механизм с Великобританией и США для ускорения производства и тестирования дронов.
Запрос о помощи последовал после 29 мая, когда беспилотник упал на крышу жилого дома в Галаце. Румынские военные отслеживали дрон радарами, но не смогли его перехватить. Тогда глава МИД страны заявила о необходимости усиления обороноспособности на восточном фланге альянса.
Бухарест подписал контракты на закупку современных систем ПВО и противодроновой обороны примерно на 3 млрд евро, но первые поставки запланированы только к 2028 году. Это создает временной разрыв в защите от воздушных угроз. На фоне участившихся инцидентов с БПЛА в Восточной Европе страны НАТО усиливают координацию по защите воздушного пространства. Telegram-каналы отмечают, что запрос Румынии может стать прецедентом для аналогичных просьб от других государств восточного фланга.
Румыния требует от Киева запрограммировать дроны на самоуничтожение.
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