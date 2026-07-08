Пентагон заявил, что удары США по Ирану стали ответом на атаки Тегерана

«Эти действия США стали ответом на атаки Ирана на три коммерческих судна, следовавших через Ормузский пролив. Проявленная Ираном агрессия была необоснованной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня», — говорится в сообщении.
Военные США нанесли серию мощных ударов по Ирану в ночь на 8 июля.
Накануне, 7 июля, силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по судам в районе Ормузского пролива на фоне действующего перемирия между США и Ираном, сообщили The Wall Street Journal и Axios со ссылкой на американских чиновников.
Это не первый случай нарушения режима прекращения огня. США 27 и 28 июня нанесли удары по объектам в Иране, назвав это ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. КСИР в ответ сообщил о начале операции против американских объектов в арабских странах.
США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает двухмесячное прекращение огня и начало переговоров о более широком соглашении.
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