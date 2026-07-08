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Пентагон заявил, что удары США по Ирану стали ответом на атаки Тегерана

США нанесли удары по Ирану в ответ на атаки Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщило Центральное командование Пентагона (CENTCOM) в соцсети Х.

Источник: РБК

США нанесли удары по Ирану в ответ на атаки Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщило Центральное командование Пентагона (CENTCOM) в соцсети Х.

«Эти действия США стали ответом на атаки Ирана на три коммерческих судна, следовавших через Ормузский пролив. Проявленная Ираном агрессия была необоснованной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Военные США нанесли серию мощных ударов по Ирану в ночь на 8 июля.

Накануне, 7 июля, силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по судам в районе Ормузского пролива на фоне действующего перемирия между США и Ираном, сообщили The Wall Street Journal и Axios со ссылкой на американских чиновников.

Это не первый случай нарушения режима прекращения огня. США 27 и 28 июня нанесли удары по объектам в Иране, назвав это ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. КСИР в ответ сообщил о начале операции против американских объектов в арабских странах.

США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает двухмесячное прекращение огня и начало переговоров о более широком соглашении.

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