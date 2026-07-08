Пентагон заявил, что удары США по Ирану стали ответом на атаки Тегерана

Это не первый случай нарушения режима прекращения огня. США 27 и 28 июня нанесли удары по объектам в Иране, назвав это ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. КСИР в ответ сообщил о начале операции против американских объектов в арабских странах.