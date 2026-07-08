США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью после атак на танкеры

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) отозвало генеральную лицензию, разрешавшую сделки с иранской нефтью, говорится в сообщении ведомства.
«С 7 июля 2026 года общая лицензия X, датированная 21 июня 2026 года, полностью заменяется данной общей лицензией X1», — говорится в заявлении.
Ведомство дало разрешение завершить все ранее заключенные сделки до 17 июля.
Министерство иностранных дел Ирана осудило решение OFAC и предупредило Вашингтон, что Тегеран предпримет любые действия для защиты своих интересов и национальной безопасности.
«МИД Ирана решительно осуждает действия Министерства финансов США по отмене временной приостановки санкций на продажу иранской нефти, что служит грубым нарушением п. 10 меморандума о взаимопонимании по прекращению военного конфликта», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале внешнеполитического ведомства Ирана.
В ночь на 8 июля Вооруженные силы США нанесли серию ударов по территории Ирана. В ведомстве заявили, что эти действия стали ответом на нападения с иранской стороны, которые американские военные назвали нарушением режима прекращения огня и угрозой безопасности судоходства в регионе.
Иранская телекомпания IRIB сообщила о взрывах — семи в районе деревни Тахеруи округа Сирик и еще шести рядом с городом Кешм.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) и Axios со ссылкой на американских чиновников сообщили, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали танкеры в районе Ормузского пролива на фоне действующего перемирия.
По данным британского управления морских торговых операций (UKMTO), в танкер у берегов Омана попал неизвестный снаряд, после чего на борту возник пожар. Сообщений о пострадавших и экологическом ущербе не поступало.
По информации WSJ, одним из поврежденных судов мог быть танкер Al Rekayyat, принадлежащий катарской компании Nakilat. Он получил повреждения в районе машинного отделения, экипаж находится в безопасности. Axios сообщал, что атакованные суда, несмотря на повреждения, серьезного ущерба не понесли.
США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий двухмесячное прекращение огня и подготовку переговоров о более широком соглашении.
После начала перемирия США нанесли удары по объектам в Иране 27 и 28 июня, объяснив это ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. КСИР после этого сообщил о начале операции против американских объектов в арабских странах.
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