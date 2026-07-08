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СМИ: США нанесли самый мощный с апреля удар по Ирану

Американские военные нанесли массированные удары по Ирану в ночь на 8 июля. Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», эта атака стала самой мощной с момента заключения перемирия в апреле.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По данным телеканала, за ночь ударам подверглись как минимум три города и множество объектов. Главной целью стал остров Кешм — там поразили не менее семи целей. Город Сирик, расположенный на побережье Ормузского пролива, также попал под обстрел: вблизи него атаковали шесть объектов. В порту Бендер-Аббас, как уточняет «Аль-Джазира», уничтожили 10 целей, включая телекоммуникационные вышки.

Американские военные нанесли новый массированный удар по позициям Ирана в районе Ормузского пролива. В Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщили, что «поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами в качестве немедленного ответа на последние иранские атаки на торговые суда, следовавшие через Ормузский пролив».

Как передает NBC News, этот удар оказался в четыре-пять раз масштабнее, чем тот, что наносился 10 дней назад. Атака пришлась на иранские объекты в ночь на 8 июля.

В ответ на эти действия Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о военном ответе Ирана. Иранские военно-морские и военно-воздушные силы провели совместную операцию с применением баллистических ракет и беспилотников. Удары нанесли по 85 объектам на американских военных базах в районе Персидского залива.

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