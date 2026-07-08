СМИ: США нанесли самый мощный с апреля удар по Ирану

По данным телеканала, за ночь ударам подверглись как минимум три города и множество объектов. Главной целью стал остров Кешм — там поразили не менее семи целей. Город Сирик, расположенный на побережье Ормузского пролива, также попал под обстрел: вблизи него атаковали шесть объектов. В порту Бендер-Аббас, как уточняет «Аль-Джазира», уничтожили 10 целей, включая телекоммуникационные вышки.