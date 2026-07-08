The Guardian: Убийство киллерши олигарха Ермолаева может дорого обойтись Киеву

Напомним, взрыв у жилого дома в Монако произошёл 29 июня. У входа в здание оставили рюкзак со взрывчаткой и поражающими элементами, в результате чего пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Главной подозреваемой по делу стала украинка Анастасия Березовская. Позже её тело обнаружили под Киевом с огнестрельными ранениями. По подозрению в убийстве киллерши с татуировкой змеи задержали двух человек, среди которых оказался действующий сотрудник ГУР Минобороны Украины.